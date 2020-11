Als eine 39-jährige Oberhavelerin am Dienstag gegen 9.30 Uhr mit ihrem Auto der Marke TATA auf der Landesstraße von Mühlenbeck in Richtung Schönfließ fuhr, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab.

Hoher Sachschaden

Das Fahrzeug überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf zirka 10.000 Euro. Die 39-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.