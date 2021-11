Schon wieder ist in Kremmen der Fahrkartenautomat gesprengt und dadurch völlig zerstört worden. Es ist ein hoher Sachschaden entstanden. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch erneut zugeschlagen und den Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Kremmen in die Luft gejagt.

