In einem Oranienburger Ortsteil kam es am Dienstagabend zu einem Fall häuslicher Gewalt. Ein stark alkohilisierter Vater bedrohte seine Familie. Darüber informierte die Polizeidirektion Nord in Neuruppin am Mittwoch. Demnach wurde die Polizei gegen 21.10 Uhr alarmiert. Beamte nahmen den Mann mit u...