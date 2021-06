Die Reifen müssen komplett stillstehen, am besten zählt man drei Sekunden ab, so hieß es damals als Faustregel in der Fahrschule. Das Stoppschild bedeutet unmissverständlich: anhalten und Vorfahrt gewähren!

In der Märkischen Allee, Ecke Hauptstraße in Glienicke haben Beamte der Revierpolizei Hennigsdorf am frühen Dienstagvormittag zwei Stunden lang das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden beobachtet.

Verwarngelder verhängt

Das Ergebnis: Insgesamt 80 Fahrerinnen und Fahrer missachteten in diesen zwei Stunden mit ihren Fahrzeugen das Verkehrszeichen, eine erhebliche Anzahl, wie Sprecherin Christin Knospe bestätigt. Sie überfuhren einfach die Haltelinie. Sie müssen nun ein Verwarngeld zahlen.