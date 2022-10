Der Landkreis will den ehemaligen Getränkemarkt an der André-Pican-Straße/Dr.-Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg zu einem Kunst- und Kreativstandort umbauen. Bei der Sanierung ergibt sich nun eine große Herausforderung. Teile des Mauerwerks des Altbaus weisen eine leicht erhöhte Konzentration radioaktiver Stoffe auf. © Foto: Burkhard Keeve