EC-Karte des Opfers Geld abzuheben. Dreister geht es nicht: kurz nachdem ein unbekannter Mann am 30. November vormittags einer 82-jährigen Rentnerin in Birkenwerder beim Einkaufen die Geldbörse entwendet hatte, versuchte er, in Oranienburg mit derdes Opfers Geld abzuheben.

Doch der kriminelle Mann scheiterte nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs an dem besagten Dienstag im November um 12.45 Uhr bei dem Versuch, in der Sparkassen-Filiale in der Bernauer Straße in Oranienburg eine größere Summe Bargeld vom Konto der alten Frau abzuheben. Dabei wurde der Mann allerdings fotografiert. Diese Fotos hat die Polizei jetzt veröffentlicht.

Wer kennt diesen Mann?

© Foto: Polizei

Wer kennt diesen Mann mit den auffälligen Schuhen?

© Foto: Polizei

Hinweise erbeten