Reichspogromnacht Bestseller-Autorin Deborah Feldman kommt nach Oranienburg Oranienburg Die Stadt Oranienburg und die Gedenkstätte Sachsenhausen erinnern am heutigen Montag an die Reichspogromnacht am 9. November 1938. Wegen der Corona-Einaschränkungen findet die Gedenkfeier in der Havelstraße am Standort des früheren jüdischen Bethauses nur in einem kleinen Personenkreis statt. Sie wird dafür live im Internet übertragen unter www.oranienburg.de

Nach Ansprachen von Bürgermeister Alexander Laesicke und Gedenkstättendirektor Axel Drecoll spricht die Autorin Deborah Feldman. Die in Berlin lebende Autorin hat in ihrem Bestselller „Unorthodox“ über ihr Leben in einer ultra-orthoxen Gemeinschaft in New York geschrieben.