Das S-Bahnwerk in Oranienburg feierte am Wochenende 95. Geburtstag. Besucherinnen und Besucher konnten sich auf geführten Touren im Werk umsehen – und dabei durchaus in Erinnerungen schwelgen. „Wir betreten kein Museum“, sagte Werksleiter Felix Degenkolbe zwar zu Beginn. Doch zumindest die ...