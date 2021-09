Seit fünf Jahren legt das Thetaerschiff „Traumschüff“ an den Ufern Brandenburger Gewässer an, um die Menschen in Städten ohne Theater mit eigenen Bühnenstücken zu erfreuen. Oranienburg wird jetzt zur festen Spielstätte des Ensembles. Der Spielplan für den Winter steht nun fest, Tickets können gebucht werden. © Foto: Klaus D. Grote