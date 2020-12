Mandy Krenz ist sauer. „Die Graffiti müssen Sonntag nach 18 Uhr gemacht worden sein“, sagt die Bötzower Ortsvorsteherin am Dienstag, „vorher war ich unterwegs, da waren die noch nicht da“. Die neuen lila Schriftzeichen sind an vielen Stellen aufgetaucht. An der Bushaltestelle, an dem gro...