Ulrike aus Oranienburg ist 35 Jahre alt und arbeitet als Augenoptikerin. „In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit in der Natur, bin mit dem Rad unterwegs, mache lange Spaziergänge oder genieße einfach an einem schönen Ort die Ruhe und die Natur. Aber es kann auch genauso gerne mal ein gemütlicher Tag auf der Couch sein“, schreibt sie. Außerdem ist sie Fußballfan und schaut gern Spiele in geselliger Runde oder geht auch mal ins Stadion. „Ich versuche auch so viel Zeit wie möglich mit meinem Neffen und meiner Nichte zu verbringen.“

Wer sich bewerben möchte, schickt einfach eine Mail an sbb@moz.de/schoene. Alles Wichtige zur Aktion gibt es auf einer Themenseite.