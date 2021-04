Der Seniorenbeirat in Hohen Neuendorf hat das erste Jahr seines Bestehens hinter sich gebracht und jetzt seinen Vorstand komplett erneuert. Vorsitzender ist nun Detlef Reglin. Fred Bormeister war in der jüngsten Beiratssitzung am 23. März zurückgetreten. Da zuvor auch Henning Rohrbeck als Stell...