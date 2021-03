Rund 25 Millionen Euro wird die „domino world“ in den Club Oranienburg investiert haben, wenn die Bauarbeiten 2024 komplett abgeschlossen sind. Nachdem vor gut einem Jahr die 15 neu geschaffenen Appartements im neuen Parkflügel bezogen werden konnten, ist nun auch der zweite Bauabschnitt geschafft: Der neue Parkflügel steht. Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen. Noch haben die Mitarbeiter der Einrichtung alle Hände voll zu tun, um auch die anderen Gäste der Einrichtung vom Südflügel in den neuen Trakt zu bringen.

Geplanter Rückbau des Südflügels

Dann werden die Zugänge zum Südflügel zugemauert, damit der noch aus DDR-Zeiten stammende Plattenbau abgerissen werden kann. Er werde eher Stück für Stück, also Platte für Platte zurückgebaut oder abgetragen, erklärt Lutz Karnauchow, der Gründer der „domino world“, da der Umbau der Einrichtung bei laufendem Betrieb erfolge. „Wir wissen, dass es durch die Bauarbeiten Belästigungen geben wird, aber wir wollen diese im Interesse unserer Bewohner so gering wie möglich halten“, ergänzt Dr. Petra Thees vom Vorstand.

Moderner Standard

Der Grund für den Um- und Neubau ist simpel. Auch alte und pflegebedürftige Menschen haben ein Recht auf eine Privatsphäre, also auf Einzelzimmer. Bislang leben die Bewohner in der Oranienburger Einrichtung noch in Doppelzimmern. Doch laut den Vorgaben des Landes Brandenburg soll es die in Zukunft nicht mehr geben. Hinzu kommt, dass auch die vorgeschriebene Mindestgröße der Wohnungen im ehemaligen Plattenbau nicht immer eingehalten werden konnten. „Also haben wir überlegt, was gemacht werden kann und vor gut drei Jahren damit begonnen, unsere Planungen umzusetzen“, so Lutz Karnauchow.

Fünf Bauabschnitte

Um die Raumsituation zu entspannen, sei im ersten Bauabschnitt 2019 der Gartenflügel um 15 Wohnungen erweitert worden. Es sind Einzelappartements mit einer Größe von 24 Quadratmetern inklusive eines behindertengerechten Bades und WCs entstanden. Der Flügel konnte im April 2020 bezogen werden.

Daran schloss sich der Bau des Parkflügels an. Es sind ebenfalls Einzelzimmer, die mit einer Größe von 26 Quadratmetren über den gesetzlichen Vorgaben liegen. Es gibt bodentiefe Holzfensterfronten mit einem französischen Balkon und rollstuhlgerechtem Bad. Entstanden ist „eine Symbiose aus Hotel und Reha-Klinik“, so Dr. Petra Thees. „Wir haben in den neuen Flügeln besonderen Wert auf eine großzügige Gestaltung und hochwertige Ausstattung gelegt“, ergänzt sie.

Fitnesscenter wird eingerichtet

Das untere Geschoss wird bewusst nicht zu Wohnzwecken genutzt. Dort wird ein Fitnessstudio mit speziellen Kardiogeräten, Stepper sowie Geräten für Arm- und Bein- sowie Ausdauertraining eingerichtet. „Das passt zu unserem Konzept, außerdem haben wir dort genügend Platz, um unsere Aufbauprogramme anbieten zu können“, so Karnauchow.

Wenn der Umzug aus dem Südflügel abgeschlossen ist, werden die Zimmer während der sich anschließenden Bauarbeiten teils noch als Doppelzimmer genutzt.

Der dritte Bauabschnitt umfasst dann den kompletten Rückbau des Südflügels. Er soll im vierten Abschnitt durch einen Neubau mit 82 Einzelzimmern ersetzt werden. Klappt alles, wie geplant, wird der Südtrakt Mitte des kommenden Jahres fertig sein.

Umbau des Hauptgebäudes

Danach beginnt der letzte und schwierigste Bauabschnitt, der Umbau des Hauptgebäudes. Gern hätten die Planer auch den komplett abgetragen und neu hochgezogen. Weil sich dort jedoch ein Großteil der Technik und viele Funktionsräume befinden, geht das nicht. Also bleiben nur Sanierung und Umbau.

Bis 2024 sollen alle Arbeiten erledigt sein. „Dann haben wir in Oranienburg wieder eine Einrichtung, die ihresgleichen in Deutschland sucht“, stellt Lutz Karnauchow fest.