Mit einem Foto sucht die Polizei jetzt einen Mann, der sich im vergangenen Sommer in der S-Bahn-Linie 8 entblößt hat.

Am 11. August gegen 13.15 Uhr hat der bislang unbekannte Mann sich zu einer jungen Frau gesetzt. In Höhe Schönfließ öffnete er nach Angaben der Polizei seine Hose und nahm direkt vor den Augen der Frau sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau erstattete Strafanzeige.

Von dem Unbekannten konnte ein Foto gemacht werden, teilt die Polizei mit. Jetzt fragt die Polizei: Wer erkennt den Mann auf dem Foto und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Rufnummer 03301 8510 entgegen.