„Keine besonderen Vorkommnisse in der Silvesternacht in Oberhavel“, vermeldete der Führungsdienst der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg am Neujahrsmorgen. Auch die Einsatzleitstelle Nordost der Feuerwehr verzeichnete in der Nacht keine außergewöhnlichen Vorfälle. Lediglich ein Unfal...