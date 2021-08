Sommerzeit ist Eiszeit, keine Frage! Ob Klassiker wie Vanille, Schokolade und Erdbeere oder doch etwas Exotisches wie Saure Sahne oder Ingwer-Honig – das kalte Gemisch aus Wasser, Milch, Sahne und Zucker erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Wir fragen uns, wo gibt es das beste Speiseeis in Oberhavel?

In diesem Jahr darf wieder ordentlich geschlemmt werden. Glaubt man den Statistiken, sank der Konsum im Corona-Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr auf durchschnittlich acht Liter Speiseeis pro Kopf. Die Corona-Einschränkungen machten es den Eisverkäufern schwer. Es gibt immer weniger Eisdielen, dafür nimmt der Kauf von Packungen mit mehreren Sorten im Supermarkt zu.

Alles Geschmackssache

Doch raus aus dem Discounter: In Oberhavel gibt es eine reiche Auswahl an gutem, oftmals selbst gemachtem Eis direkt vor Ort: im Papierbecher, in einer Waffel oder gleich als großer Eisbecher mit Sahne. Die Vielfalt ist vorhanden. Ob beim Italiener um die Ecke oder doch in der richtigen Eisdiele – die süße Abkühlung hat nichts an Reiz verloren. In einer nicht repräsentativen Umfrage wollen wir nun wissen, wo es das beste Eis in Oberhavel gibt. Natürlich ist das alles Geschmackssache!