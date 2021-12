4500 Gänse und 2500 Enten haben auf dem Spargelhof in Kremmen ein gutes Leben – bis zum Martinstag oder bis Weihnachten. Dann gucken sie in die Röhre. Als Martins- oder Weihnachtsgans kommen sie auf den Tisch. Das beginnt, wenn die Gössel schlüpfen. Doch sie werden nicht in Kremmen ausgebrüte...