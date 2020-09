Im November soll die neue Autobahnbrücke für das S-Bahn-Gleis in Birkenwerder eingehoben werden. Dafür soll der nördliche Berliner Ring an drei Werktagen gesperrt werden. Das sorgt für Unmut in der Region. Am zweiten Septemberwochenende wurde bereits die Regionalbahnbrücke erneuert (Foto). © Foto: Heike Weißapfel