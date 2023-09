Autofahrer aus Oberhavel müssen sich in der Nacht von Dienstag (5. September) zu Mittwoch (6. September) auf Umwege und Staus an der Autobahn 111 in Berlin einstellen. Wegen Sanierungsarbeiten an der U-Bahnlinie 6 in Tegel gibt es in der Nacht eine Vollsperrung der A111 zwischen den Anschlussstellen Am Festplatz und Holzhauser Straße. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin jetzt mit. Betroffen sind vor allem Pendler im Schichtdienst.

Ab etwa 20 Uhr werden die Anschlussstellen nach und nach gesperrt. Die eigentliche Sperrung in beiden Richtungen beginnt gegen 21 Uhr. Sie dauert voraussichtlich bis 5 Uhr an.

Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten an der U-Bahn-Brücke. Der Verkehr wird in dieser Zeit an den Anschlussstellen Am Festplatz beziehungsweise Holzhauser Straße von der Autobahn abgeleitet und über die Seidelstraße zur entsprechenden Auffahrt geführt. Als Umfahrung bietet sich auch die B96 über Hohen Neuendorf und Glienicke an.

Die Baustelle kurz vor dem Flughafen-Tunnel in Berlin-Tegel besteht bereits seit März. In Höhe der Anschlussstelle Seidelstraße ist auf der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen jeweils der linke Fahrstreifen gesperrt. Die Einschränkung bleibt voraussichtlich bis März 2024 aktiv. Die Verkehrsinformationszentrale warnt vor Staus.

Zu Einschränkungen auf der A111 kommt es auch noch bis Mittwochmorgen auf Höhe der Raststätte Stolper Heide. Dort werden im Bereich der provisorischen Mittelstreifenüberfahrt die Leitplanken wieder aufgestellt.