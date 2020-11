Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord am Donnerstagmorgen auf telefonische Nachfrage bestätigte, war auf dem Teilstück der nördlichen A 10 zwischen Birkenwerder und Oberkrämer gegen 4.15 Uhr ein Transporter mit einem Jeep kollidiert.

Fahrer greift nach Essen und verzieht das Lenkrad

Offenbar hatte der Fahrer des Transporters, der sich auf der Überholspur befand, nach etwas zu essen im Fahrerraum greifen wollen. Dabei verzog er offenbar das Lenkrad und scherte auf die rechte Spur, wo sich gerade ein Jeep befand. Da der Transporter außerdem, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern.

Autos müssen abgeschleppt werden

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die rechte Spur in Richtung Hamburg musste für knapp zwei Stunden zeitweise gesperrt werden, was den Berufsverkehr an dieser Stelle stark einschränkte. Der Fahrer des Jeep kam verletzt ins Krankenhaus, der Fahrer des Transporters blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei.