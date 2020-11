Drei Tage Autobahnsperrung haben Spuren an der Umleitungsstrecke in Lehnitz hinterlassen. An der Kreuzung zwischen Bahnhof und Friedrich-Wolf-Straße wurden mehrere Poller umgefahren, ein weiterer steht jetzt schief. In der Kurve zum Mühlenbecker Weg haben die Bordsteine sichtbar gelitten. „Wir k...