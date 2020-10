Der Fußballkreis Oberhavel hat seinen ersten Coronafall. Ein Spieler des Oranienburger FC Eintracht wurde positiv getestet. Das bestätigten die Kreisstädter am frühen Freitagnachmittag auf Nachfrage.Spiel gegen Eberswalde abgesagtBei dem Akteur, der in den zurückliegenden Tagen nicht am Trainin...