Herausragende Leistungen von Sportvereinen, Sportabteilungen sowie Einzelpersonen möchte der Landkreis Oberhavel auch in diesem Jahr würdigen – und lobt dafür drei Sport-Ehrenpokale aus. Die nötigen Informationen teilte die Kreisverwaltung am Montag per Pressemitteilung mit. In dieser brachte Matthias Rink, der für die Sportförderung zuständige Dezernent für Service, Finanzen und Digitalisierung, seine Freude darüber zum Ausdruck, „d...