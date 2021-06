Im Juni 2020 fasste die Stadtverordnetenversammlung den einstimmigen Beschluss zum Bau zweier Querungshilfen für Fußgänger in der Sachsenhausener Straße in Höhe der beiden Ärztehäuser und in Höhe des Edeka-Markts sowie eine deutliche Markierung der Radstreifen am Übergang in den Kreisverke...