Pünktlich, im Kostenrahmen und dennoch außergewöhnlich: Die neue Kita Stadtspatzen in der Speyerer Straße ist fertig und wurde am Freitag übergeben. Die 158 Plätze sollen am 25. Januar bezogen werden. Knapp 100 Kinder besuchen derzeit schon die Park-Kita im Schlosspark unter der Leitung von Pe...