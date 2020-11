Die CDU-Fraktion in Hohen Neuendorf will die Schönfließer Straße aufwerten, um die Einkaufsmeile noch einladender und ökologisch wertvoller zu gestalten. Ein entsprechender Antrag wird am Dienstag, 10. November, im Ausschuss für Stadtentwicklung (18.30 Uhr, Rathaussaal, Live-Stream auf der Homepage der Stadt ) behandelt.