Zu Neubauplänen der Stadt Hohen Neuendorf an der Berliner Straße hat sich jetzt der Geschichtskreis im Kulturkreis geäußert. „Wir plädieren dafür, das Gebäude der alten Buchdruckerei an der Nummer 42 zu erhalten, wenn die Möglichkeit besteht“, sagt Petra Schmidt. Sie und Dr. Dietrich Raetzer sprechen sich gegen einen „Kahlschlag“ auf dem Gelände in Nachbarschaft zur Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule aus und hoffen auf „kreative Entwürfe, „auf deren Grundlage die Schule zu ihrer Sporthalle kommt, die Tanzschule weiterhin ein Domizil beanspruchen kann und gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass Sachzeugen der Hohen Neuendorfer Geschichte erhalten bleiben“. Es wäre schade, wenn mit der alten Druckerei ein für die Stadt interessantes Gebäude und damit auch Erinnerung an ein Stück kulturellen Lebens verloren gehen würde, so Petra Schmidt.

Auch die Tanzschul-Betreiberinnen fürchten um ihre Räume

Die Tanzschule „Tanzwunder“ hatte sich dazu vor einigen Wochen bereits zu Wort gemeldet, denn die Betreiberinnen bangen ebenfalls um ihren Standort auf dem Gelände.

Es ist aber noch nicht so weit, dass Fakten geschaffen würden: Die Stadt hat das Vorkaufsrecht für die Druckerei ausüben können und sei nun Eigentümerin des gesamten Geländes, sagt Stadtsprecherin Ariane Fäscher. Was daraus einmal wird, dazu seien die Planungen noch ganz am Anfang. Der Fokus liege dabei auf der Erweiterung der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule. Allerdings ist auch die Schulentwicklungsplanung des Landkreises noch im Gange. Der Kreis prüft derzeit Standorte für ein weiteres Gymnasium. Sollte die Wahl auf Hohen Neuendorf fallen, würde das die Lage eventuell noch einmal ändern, wenn zu dieser neuen Schule auch eine Sporthalle mitgebaut würde.

Ideenfindung für das Areal

Die ersten Entwürfe für das Areal seien im Fachausschuss kontrovers debattiert worden, es gebe lediglich Ideen und eine Machbarkeitsstudie stehe zur Diskussion. Ein Gespräch zwischen Stadtverwaltung und Tanzwunder sei geplant. „Auf keinen Fall reißen wir einfach alles ab“, sagt Ariane Fäscher.

Mit einem Vertreter der Denkmalschutzbehörde sei die alte Druckerei besichtigt worden, nun werde geprüft, ob das Gebäude denkmalwürdig sei, oder nicht.