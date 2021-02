Die Zahl der Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle in Oranienburg weist für das zurückliegende Jahr 2020 trotz Pandemie keine gravierenden Veränderungen zum Vorjahr auf.Mehr Jungen als Mädchen geboren Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, gab es bei den Geburten wieder ein Plus...