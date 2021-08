Nach der Evakuierung eines Wohnhauses in Oranienburg heißt es für ein paar Bewohner aufatmen. Die ersten Mieter des Mehrfamilienhauses in der Augustastraße in Oranienburg haben einen erfreulichen Bescheid bekommen: Das Bauordnungamt des Landkreises Oberhavel erlaubt die Rückkehr in ihre Wohungen...