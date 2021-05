Wie Yvonne Nießner von der Polizeiinspektion Oberhavel am Mittwochvormittag bestätigte, war das Paar in einer Wohnung in Glienicke am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Streit geraten. Sowohl der 45-jährige Mann als auch seine fünf Jahre ältere Lebensgefährtin hatten zuvor offenbar reichlic...