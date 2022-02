Drei Anträge von SPD, Linken und Grünen zur Umbenennung der Gisela-Gneist-Straße im Neubaugebiet am Aderluch lagen zuletzt vor . Eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung für einen anderen Straßennamen zeichnete sich dennoch nicht ab. Am Montagabend haben sich fünf Fraktionen in der Stra...