Der selbst auferlegte Leistungsdruck ist eine Geißel der Gesellschaft. Schneller, höher, weiter, effizienter. Zynisch beobachtet: Nur wer sich überarbeitet und am Ende des Tages kaputt ist, hat auch etwas geleistet. Erfolg wird nicht an Zufriedenheit gemessen, sondern an Zahlen und Geldscheinen. ...