Wenn sich der Vorhang von „Genossin Rosi“ am 4. September an der Havel in Pritzerbe (Potsdam-Mittelmark) lüftet, steht eine Premiere an, die wenige Wochen später auch in Oranienburg für Aufsehen sorgen dürfte: Die Crew vom Theaterschiff „Traumschüff“ präsentiert den finalen Teil von „Treue Hände“, dem Stück über die Treuhand-Abwicklung des Kaltwalzwerkes.

Ein weiterer Vorhang aus Samt wartet indes im Oranienwerk darauf, erst...