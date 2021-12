Tierpension an Weihnachten

In der Stephis Katzenpension in Kremmen herrscht über die Feiertage reges Treiben. Die Nachfrage nach Plätzen ist nicht ganz so stark, wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Doch es gibt genügend zu tun. Wie die Vierbeiner Weihnachten erleben?