Ein Lastwagen hat am Montag, 6. Dezember, in Oranienburg (Oberhavel) bei einem Unfall einen Fußgänger überfahren. Der 60-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort, wie Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord am Dienstag mitteilte. Der 60-Jährige Oranienburger hatte s...