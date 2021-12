Mit einem ohrenbetäubenden Knall wurden die Einwohner im Zentrum von Hohen Neuendorf am 7. März 2020 kurz nach 11 Uhr aus ihrer Wochenendruhe geschreckt.

In dem Mehrfamilienhaus an der Karl-Marx-Straße 33 gab es an jenem Sonnabend eine verheerende Explosion mit tragischem Ausgang. Fast zwei Jahre ...