Nach der Vorstellung eines Gutachtens über Gisela Gneist durch die Gedenkstätte Sachsenhausen und nach der Kritk des ehemaligen Stiftungsdirektors Günter Morsch an der Gisela-Gneist-Straße in Oranienburg diskutieren am kommenden Montag ausschließlich Frauen über die frühere Insassin des sowje...