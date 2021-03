Der Unternehmerstammtisch Schwante traf sich kürzlich, um wie jedes Jahr die installierten Nistkästen entlang des Schlosswegs Schwante zu reinigen, teilt am Dienstag Anja Gessele von der Umweltgruppe-Oberkrämer mit. Schon viele Jahre hängen die handgefertigten Unikate dort, eine Initiative der Unternehmer aus Schwante. „Damit sich auch in dieser Saison wieder möglichst viele gefiederte Freunde hier gut aufgehoben fühlen, wurde schnell noch Frühjahrsputz gemacht“, so Anja Gessele.

80 Prozent der Kästen waren besetzt

Im vergangenen Jahr hat die Umweltgruppe zum ersten Mal eine Statistik geführt. Jetzt kann sie mitteilen, dass in der vergangenen Saison 2020 eine höhere Belegung zu verzeichnen war als im Jahr zuvor. Gessele: „Gut 80 Prozent der Nistkästen waren demnach belegt.“ Dieses Jahr wurde für die Reinigung der Nistkästen in den Bäumen die Leiter vom Schloss Schwante ausgeliehen. Kurzerhand hätten Schlossherr Daniel Tümpel und Ortsvorsteher Dirk Jöhling den Aufstieg übernommen. Gessele: „Gute Ratschläge gab es wie immer von den am Boden gebliebenen Akteuren.“