Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Freitagabend an der Autobahn A10. Eine erste Meldung, wonach ein Auto in Flammen aufgegangen sein soll, hat sich jedoch nicht bestätigt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr. Offenbar wollte eine junge Frau an der Anschlusss...