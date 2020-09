Eine Fahrradfahrerin ist am Montagmittag bei einem Unfall in der Straße an der Bahn in Sachsenhausen verletzt worden. Die 54-Jährige war nach Angaben der Polizei von einer ebenso alten Frau angefahren worden, die an einer Zufahrt wendete. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich, die Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand rund 500 Euro Sachschaden.