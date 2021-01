Auf dem Weg zur Arbeit hat ein Polizist am Sonnabend gegen 5.25 Uhr im Vorbeifahren gesehen, dass auf der Autobahn A10 zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Oranienburger Kreuz ein totes Tier auf der Fahrbahn liegt. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht...