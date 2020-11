Die Sanitäranlagen im Fahrradparkhaus am Bahnhof Oranienburg sind ab sofort in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

WC am Busbahnhof steht weiter zur Verfügung

Grund für die Maßnahme sind regelmäßige Vandalismusschäden. „Alternativ steht die neue WC-Anlage am neu gestalteten Busbahnhof zur Verfügung. Diese ist gegen Entgelt rund um die Uhr nutzbar“, heißt es in der Mitteilung weiter.