Zu einem Angriff auf eine Polizistin kam es in der Nacht zu Sonnabend auf einer Landstraße nahe Mildenberg. Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, wollten zwei Beamte in einem Streifenwagen einen Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Trotz deutlicher Licht- und Tonsignale aus dem...