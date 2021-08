Die Arbeiten an der Brücke in der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf schreiten voran. Schon während der Kabelverlegung im Auftrag der Deutschen Bahn AG wurde die Straße für den motorisierten Verkehr gesperrt. Jetzt müssen auch die Fußgänger und Radfahrer auf die Umleitung ausweichen. Von Montag, 9. August, bis voraussichtlich 19. August, können sie neben der gesperrten Straße nicht mehr passieren. Sie müssen auf dem Weg von und zur Ni...