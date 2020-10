Seit 27 Monaten warten die Reisenden auf funktionierende Lifte am Bahnsteig in Neulöwenberg (Löwenberg Mark). Doch die Bahn vertröstet ein ums andere Mal. Im Bild: Noch nie haben die Fahrstühle am Bahnhof Neulöwenberg wirklich funktioniert. © Foto: Burkhard Keeve