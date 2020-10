Früher als angekündigt hat die Projektgesellschaft Havellandautobahn in Birkenwerder am Donnerstag drei Brücken in Birkenwerder gesperrt. Betroffen sind die Überführungen Fichteallee, Wensickendorfer Weg und B 96. Dafür wurde die Behelfsbücke an der B 96 für den Verkehr freigegeben. Dort...