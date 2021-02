Eine 53-jährige Frau hat am Sonntag in Glienicke versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Polizisten hatten der Frau, die mit einem VW-Transporter in der Straße Am Kiesgrund unterwegs war, eindeutige Anhaltezeichen gegeben. Sie fuhr jedoch mit dem Wagen davon, konnte aber kurze Zeit sp...