Bei einem Verkehrsunfall in Liebenwalde ist am Sonntag ein Mann verletzt worden.

72-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Ein 72-jähriger Barnimer fuhr nach Angaben der Polizei gegen 15.15 Uhr in der Seestraße mit seinem Motorrad auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Der Mann stürzte und verletzte sich. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand zirka 4.500 Euro Sachschaden.