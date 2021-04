Am 10. April 2018 fuhr eine 59-Jährige auf dem Fahrrad aus Lehnitz kommend nach Oranienburg. Als sie an der Kreuzung André-Pican-Straße/Saarlandstraße über die Straße wollte, erfasste sie ein rechts abbiegender Lkw. Er schleifte die Frau mehrere hundert Meter mit – sie starb noch am Unfallor...