Der Pharmahersteller Takeda verschiebt am Produktionsstandort Oranienburg Zaun und Zufahrt zum Parkplatz an der Lehnitzstraße, Ecke André-Pican-Straße. Damit wird Platz gemacht für den lange erwarteten Kreisverkehr an der stau- und unfallträchtigen Kreuzung. Die Planung laufe nach Zeitplan, tei...